Диета номер 5: меню и рецепты на каждый день

Эту лечебную диету ценят за сбалансированность и гибкость в рационе.

Так называемая «диета номер 5» – изобретение советского терапевта-гастроэнтеролога, профессора Мануила Певзнера. Этот вариант питания был призван улучшить состояние людей, страдающих от заболеваний печени и желчного пузыря. Она также позволяет снизить нагрузку на пищеварительную систему больного при сохранении полноценного питания.

В двадцатых-тридцатых годах прошлого века профессор Певзнер разработал 15 вариантов лечебных диет по отдельным группам заболеваний, которые не теряют актуальности и сегодня. Особой популярностью пользуется хорошо сбалансированная и щадящая диета (или «стол») №5.

Вариации диеты 5 назначаются также при панкреатите. Больные люди соблюдали диету №5 около двух лет, под наблюдением врача. Назначается Диета 5 для детей, страдающих от проблем с пищеварением.

Тем не менее, даже здоровому человеку она позволяет улучшить метаболизм и избавиться от лишнего веса.

УНИАН рассмотрел основные принципы и меню этого варианта питания.

Перед применением любой диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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Диета 5 меню

«Стол №5» строится на исключении из рациона лишних жиров, эфиров и щавелевой кислоты, запрещено все жареное, консервированное, острое и жирное. Не употребляется свежий хлеб и мучное. Любителям сладкого придется отказаться от шоколада, мороженого и десертов с кремом. Нельзя также употреблять кофе и какао, равно как и алкоголь.

Основное предпочтение отдается пище с обилием пищевых волокон, пектинов и липотропных веществ. Допускается употребление вареных, тушеных и запеченых блюд.

Диета 5 предполагает ежедневное потребление не более чем 2900 килокалорий. При этом, в сутки употребляется не более 100 граммов белков, до 70 граммов жиров, и приблизительно 350 граммов углеводов. Потребление соли жестко ограничено – не более 10 граммов в день.

Основу питания диеты №5 составляют овощные супы, печеная рыба и птица, вареная или тушеная говядина, крупы, неострые овощи и некислые фрукты. Яйца употребляются умеренно – не более одного в день, вареные всмятку. Молоко лучше заменить кисломолочными продуктами, сахар потреблять в количестве не более 80 грамм в день. Из сладкого допускаются мармелад, желе и мед.

Пищу необходимо употреблять маленькими порциями, 5-6 раз в день, выпивая не менее полутора литров воды в сутки.

Диета 5 меню на неделю

«Стол 5» допускает использование достаточно широкого набора продуктов для того, чтобы сделать питание сидящего на диете человека разнообразным. Подобрать богатое меню на неделю по диете №5 не так уж и сложно. Типичная программа питания на неделю (из тех, что можно найти в сети) выглядит так:

Первый завтрак:

Гречневая каша с тушеными овощами – 70 г; творог с сахаром – 150 г; сливочное масло – 10 г (два-три раза в неделю заменяется вареным яйцом); чай – 150 г.

Второй завтрак:

Некислое яблоко, груша – около 100 граммов (как вариант – йогурт или кефир).

Обед:

Овощной суп без зажарки (картофель, капуста, морковь, зелень, кабачки) – около 400 граммов. (два-три раза в неделю можно варить суп с мясом птицы или говядиной). Фруктовый салат

Полдник:

Чай с галетным печеньем – около 150 граммов (два-три раза в неделю можно заменить фруктовым салатом).

Ужин

Картофельное пюре, либо макароны (около 200 граммов) с отварной рыбой, либо мясом (90 граммов). Стакан кефира или закваски.

Диета 5 рецепты

Простое меню диеты номер 5 можно разнообразить необычными рецептами.

Кавказские тефтели

Для приготовления потребуется 150 граммов говядины, две столовой ложки кефира, 10 граммов чернослива, чайная ложка сливочного масла, одно яйцо и 20 граммов сметаны.

Мясо очистить от сухожилий и жира, измельчить на мясорубке. Замочить в воде чернослив, убрать косточки и мелко нарезать. В мясной фарш добавить кефир, масло, яйцо, чернослив, посолить по вкусу и перемешать.

Из полученной массы сформировать тефтели и запекать около часа, до готовности. Подавать к столу со сметаной.

Кабачки, фаршированные курятиной

Для приготовления потребуется куриная грудка или филе (200-300 граммов), два крупных кабачка, полстакана риса и морковь.

Отварить куриное мясо, пропустить его через мясорубку. Отварить рис. Разрезать кабачки пополам и вычистить мякоть, сделав из них «лодочки». Куриный фарш смешать с рисом и мелко нарезанной морковью, уложить полученную смесь в кабачки. Запекать в духовке около 15 минут, до готовности.

Творожная бабка

На одну порцию потребуется 250 граммов нежирного творога, одно яйцо, две столовых ложки манной крупы или муки с отрубями, 1 ложка меда или сахара.

Творог смешать с яйцом и крупой (либо мукой), добавить мед, перемешать до однородной массы. Готовить на пару (оптимальный вариант – в пароварке), около 30 минут.