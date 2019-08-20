Инновации для победы над курением: мировой опыт

Борьба с курением началась в середине 20-го века с появлением результатов первых исследований, доказывающих вред для здоровья. Но за 50 лет законы, ограничения и запреты не смогли побороть укоренившуюся культуру. И лишь полвека спустя в табачной индустрии произошла революция: первые положительные результаты дало использование инновационных продуктов. Эксперты отмечают, что это – не предел, а реальная стратегия, которая может помочь в борьбе с глобальной эпидемией.

Толчком к развитию рынка инновационных продуктов в табачной индустрии стал тот факт, что наибольший вред от курения организму наносит не никотин, а 7000 вредных веществ, содержащихся в дыме сигареты. А также то, что именно по причине никотиновой зависимости курильщикам сложно побороть привычку.

С целью снизить вред для здоровья курильщиков ученые разработали ряд «бездымных» продуктов: никотиновые пластыри, жвачки, электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Лидером в категории являются электронные сигареты и системы нагревания табака – они позволяют сохранить привычный ритуал и обеспечивают насыщение никотином в краткие сроки. Количество вредных веществ в таких продуктах на 90-95% ниже в сравнении с сигаретами. Это дало основание использовать ЭСДН для отказа от курения, а исследования доказали, что их эффективность в три раза выше в сравнении с другими альтернативами.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает использование бездымных продуктов для отказа от зависимости, заявляя, что это могло бы быть шагом на пути к сокращению уровня курения. Некоторые развитые страны уже пошли по данному пути, внедрив комплексную стратегию, в основе которой – постепенное снижение негативного влияния вредных продуктов путем их замены на менее вредные.

Например, благодаря альтернативным продуктам в Великобритании за 2006-2016 гг. уровень курения снизился до исторического минимума – 15,5%. А с более активным использованием ЭСДН к 2019 году показатель составил 14,7%. Основываясь на статистике, Ведомство здравоохранения призвало обеспечить доступ к электронным альтернативам, чтобы улучшить здоровье курильщиков, которые не могут бросить. Так, в больницах страны были открыты специализированные магазины. «Любая альтернатива доступна, и мы просим посетителей и пациентов работать совместно с нами, чтобы обеспечить изменения», - сказал доктор Дэвид Каррутерс, директор West Birmingham NHS Trust. - «Отказ от курения экономит ваши деньги и сохраняет здоровье».

Помимо Великобритании, другие страны предприняли ряд важных законодательных инициатив. В апреле 2019 года подразделение Министерства здравоохранения и социальных служб в США (FDA) выступило с докладом об электронной системе нагрева табака IQOS. Ссылаясь на результаты 8 независимых исследований, FDA разрешило продажи IQOS в США, подтвердив, что при его использовании выделяется значительно меньше вредных веществ, чем при курении сигареты.

Новая Зеландия подошла к вопросу борьбы с курением с еще большей ответственностью. Был создан план по борьбе с курением, цель которого – к 2025 году сократить количество курильщиков в стране до 5-0%. План основан на подходе пропорционального регулирования: наиболее вредные продукты делаются наименее доступными, и наоборот.

Недавно в Украине был опубликован проект закона. Его существенное отличие от плана Новой Зеландии заключается в том, что МОЗ планирует прировнять электронные системы к обычным сигаретам. Авторы инициативы не учли свойства альтернативных продуктов и по сути предложили подход, который противоречит подходам в регулировании в развитых странах. Анализ мирового опыта и признание электронных систем как реальной альтернативы при отказе от курения – шаг навстречу улучшению общественного здоровья в Украине.