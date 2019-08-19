В июле в Украине зарегистрировано более 1,3 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ

У 649 пациентов был диагностирован СПИД, а 263 человека умерли от СПИДа.

В июле в Украине официально зарегистрировано 1330 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (без учета данных АР Крым с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей с 2015 года) и 2067 случаев заболевания туберкулезом.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что в июле у 649 пациентов был диагностирован СПИД, а 263 человека умерли от СПИДа.

"Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2019 г.: гетеросексуальный - 955; гомосексуальный - 42; парентеральный - 328; вертикальный - 171 (большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будет иметь ВИЧ-инфекции) неизвестный - 0" , - говорится в сообщении.

Относительно зарегистрированных в июле 2067 случаях туберкулеза отмечается, что из них 1686 - новые случаи заболевания; 381 пациент с рецидивом; 42 пациента, которые возобновили лечение после перерыва; 110 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного; 63 - другие случаи.

Всего в июле от туберкулеза лечились 20 636 человек добавили в ЦОЗ.