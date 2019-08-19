Супрун разрушила мифы о сбалансированном питании

Считать калории не стоит. Но приучите себя есть энергетически ненасыщенную пищу, богатую нутриентами, такую как салаты, супы, фрукты, советует Супрун.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, что значит "сбалансированное питание".

Так, на своей странице в Facebook она пояснила, что сбалансировано питаться нужно для того, чтобы не умереть преждевременно.

"Правильный рацион помогает контролировать вес и в определенной степени предотвращать гипертензию, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни, остеоартрит (нормальная масса тела — меньше нагрузка на суставы), депрессию, деменцию и некоторых типы рака, уменьшает проявления ревматоидного артрита, удовлетворяет наши потребности в макро - и микронутриентах (аминокислотах, сахаре, жирах и витаминах, минералах, растительных антиоксидантах)", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Читайте такжеСупрун объяснила, как правильно начать худеть

Признаки сбалансированного рациона:

▪️ Сбалансированное питание — не какая-то причудливая, труднодостижимая вещь за все деньги мира. Не обязательно покупать чиа, киноа, ягоды годжи, мраморную телятину и миндальное молоко. Гречка, борщ, смородина, арбузы, черный хлеб, кукурузная и перловая крупы, горчица и сало, укроп, сельдь, чеснок, красный перец, свекла, яблоки, корица, тыквенное и льняное семя, грецкие орехи, облепиха, чернослив — все эти привычные продукты чрезвычайно полезны.

▪️ Нам нужны жиры, белки, углеводы, пищевые волокна (клетчатка) и жидкость. Если что-то из этого надолго исключить: перейти на кетодиету, или отказаться от жиров, или кушать в основном белок – рацион будет нездоровый. Нужно все.

▪️ Половину рациона должны составлять овощи и фрукты, а остальное — цельнозерновые злаки, нежирное мясо, бобовые, и орехи и семена.

▪️ Еда должна быть разнообразной, то есть вы едите все доступные продукты. Можно не есть 12 блюд ежедневно, достаточно в течение недели потреблять разные продукты. Нам нужны зеленые овощи (брокколи, зелень), красные (помидоры, перец, арбузы), крахмалистые продукты (картофель, макаронные изделия, каши).

▪️ Источники белка должны быть разнообразны, и лучше пусть это будет не колбаса, а чечевица, орехи, нут, мясо птицы, кисломолочный и твердый сыр, яйца, рыба, мясо животных. Каждый день есть котлеты или стейки не следует. Это ускоряет старение и увеличивает риск рака. Жирная морская рыба не обязательно должна быть дорогой, достаточно скумбрии. Это и омега-3 жирные кислоты, и белок.

▪️ Нам нужны жиры, происходящие из растений, рыбы, водорослей и животных. Меньше всего должно быть животных жиров, больше растительных.

▪️ Не ешьте трансжиры, сократите к минимуму насыщенные жиры и сахар. Тортики, вафли, картофель-фри, мороженое, энергетики вредны.

▪️ Углеводы, если они "медленные" — не зло, картошка не калорийная, от макарон не поправляются, а отрубной хлеб — лучший. Конечно, если кроме углеводов вы едите и другие продукты и готовите надлежащим образом.

▪️ Добавленные сахара — зло. Это пустые калории, выброс инсулина, стремительные колебания уровня сахара в крови и кариес. Добавленные сахара — это все, что попалось в пищу благодаря нам, а не природе. Яблоки — это хорошо, а яблочные цукаты или варенье — нет. Мед, сироп агавы и коричневый сахар — все равно добавленные сахара. ВОЗ ориентирует нас на 25-30 граммов добавленных сахаров в день, максимум — на 50.

"Чтобы вы понимали: в 300-граммовой бутылочке йогурта — 45 граммов сахара. Хочется сладкого — ешьте фрукты. В них, кроме фруктозы и сахарозы, есть клетчатка и биологически активные соединения, поэтому гликемический индекс не слишком большой, и есть бонусные нутриенты", - советует Супрун.

▪️ Молочная продукция — довольно спорный вопрос. С одной стороны, в молоке или кисломолочных продуктах высокое содержание кальция. С другой стороны, значительная часть людей во взрослом возрасте не может расщеплять лактозу (молочный сахар), поэтому молоко у них вызывает вздутие или боль в животе. Твердый сыр — лучший источник кальция, но содержит много жиров. Обезжиренное молоко не имеет витамина Д и связано с появлением акне у подростков. В то же время, жирное молоко почти полностью покрывает наши дневные потребности в животных жирах, то есть кушать свиную отбивную в этот день уже нельзя. Лучше всего выбирать кисломолочные продукты без сахара и фруктовых добавок и твердые выдержанные сыры.

▪️ Рацион меняется соответственно возрасту и текущим потребностям.

▪️ Не ешьте более чайной ложки соли в день. Иначе возрастает риск гипертензии.

▪️ Помните о микронутриентах. Употребляйте йодированную соль и продукты, богатые на железо, цинк и кальций. Этого несложно достичь, если вы едите все доступное многообразие продуктов.

▪️ Учитывайте размер порции и соотношение компонентов. Считать калории не стоит. Но приучите себя есть энергетически ненасыщенную пищу, богатую на нутриенты, такие как салаты, супы, фрукты. Бизнес-ланч может быть великоват для человека с небольшой массой тела, и маловат — для человека со значительной мышечной массой.

▪️ Старайтесь больше готовить дома, чем есть на улице или питаться “пельменями с майонезом”. Так вы будете контролировать, что есть в тарелке и как оно приготовлено. "При этом “жить” на кухне не надо — самая полезная еда — самая простая в приготовлении, минимально обработанная, тушеная или запеченная", - подытожила Супрун.