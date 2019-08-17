Врачи Национального института рака требовали взятки от онкобольных за бесплатные лекарства

Суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тысяч до 70 тысяч гривень.

Правоохранители разоблачили врачей Национального института рака (НИР) Министерства здравоохранения на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных медицинских препаратов.

Как сообщается на странице Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, 16 августа правоохранители провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака (НИР) Министерства здравоохранения.

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«Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения неправомерной выгоды врачами с граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака», - говорится в сообщении.

Как отмечается, суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тысяч до 70 тысяч гривень, а суммы «откатов» за победу в тендере составляли 15-20 % от общей стоимости заключенных сделок.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов изъято 20 тысяч гривень.

В настоящее время полиция решает вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.