Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств для украинцев

Количество бесплатных лекарств по государственной программе реимбурсации увеличилось до 78.

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) добавило еще 14 препаратов в реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещению – УНИАН) по правительственной программе "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) со ссылкой на приказ МОЗ.

“В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций", – говорится в сообщении.

Согласно приказу МОЗ от 15 августа завершено формирование реестра лекарств, покупку которых частично или полностью возмещает правительство. Всего в него вошли 254 препарата, из которых 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – для диабета второго типа, 14 – для бронхиальной астмы.

При этом список бесплатных лекарств по государственной программе реимбурсации увеличился с 64 до 78 позиций.

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Кроме того, впервые все процессы при формировании реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате.

“Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента”, – цитирует пресс-служба председателя НСЗУ Олега Петренко.

Справка УНИАН. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) реализует правительственную программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года. Пациенты вне зависимости от места проживания могут получить бесплатные лекарства по электронному рецепту, выписанному семейным врачом, в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ. В программу "Доступные лекарства" входят препараты как отечественных фармацевтических производителей, так и стран ЕС и Израиля.