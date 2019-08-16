На Житомирщине четверо врачей оказались на скамье подсудимых из-за неправильного диагноза подростку

По результатам экспертиз установлено, что врачи установили неправильный диагноз и не госпитализировали пострадавшего в ДТП 16-летнего парня в специализированное отделение стационара.

В Житомирской области будут судить четырех врачей районной больницы, которых обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть несовершеннолетнего.

Об этом пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил в социальной сети Facebook.

Как отмечается, закончено досудебное расследование в уголовном производстве, обвинительный акт по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

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Установлено, что в мае 2015 года с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи в КУ «Центральная районная больница Красноармейского райсовета» был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога.

Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние пациента ухудшилось и наступила смерть.

По результатам экспертиз, проведенных специализированными учреждениями, в том числе и ГУ «Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины» установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, ненадлежаще проведены диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз и больной не был госпитализирован в специализированное отделение стационара.

Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум в отношении больного, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд. Публичное обвинение будет осуществлять Новоград-Волынская местная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года в Киеве скончался журналист издания "Фокус", его коллеги обвиняют врачей в халатности.