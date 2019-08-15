Супрун объяснила, как правильно начать худеть

Если есть гормональные или другие физиологические нарушения — причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы желающим похудеть.

Прежде всего, пишет она на своей странице в Facebook, если индекс массы тела свыше 25, стоит проверить болезни, сопровождающие избыточный вес. Это — диабет 2 типа, предиабет, дислипидемии (нарушения баланса липопротеинов крови), наличие сердечно-сосудистых болезней, в т.ч. гипертензии, сердечной недостаточности, синдрома поликистозных яичников, апноэ, мужского гипогонадизма (нехватки половых гормонов), астмы, депрессии, бесплодия, остеоартрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Нужно сдать анализы, а врач на основе клинического заключения должен предложить схему похудения: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды, способствующей похудению, и повышения осведомленности относительно здорового образа жизни. Но это точно не должен быть марафон похудения.

При этом, если есть гормональные или другие физиологические нарушения — причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их.

Новый рацион должны предложить диетолог или санолог. Вот что должны предусматривать изменения в рацион:

▪️ Уменьшить потребление калорий на 500-700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить сильнее.

▪️ Выбрать ту диету, которая соответствует предпочтениям пациентам. И низкоуглеводные, и низькожировые диеты сопоставимо эффективны, однако более гармонично — сократить потребление всего понемногу, увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище.

▪️ Заменить вредные продукты на более здоровые. Диета — это же не только капуста и куриное филе без специй. Худеть должно быть приятно.

▪️ Кстати, совет, что “завтракать обязательно”, не нашел подтверждения на системном уровне.

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Тренер и физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:

▪️ Аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно возрастать.

▪️ Силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю.

▪️ Помочь пациенту стать более активным в течение дня.

▪️ Все рекомендации следует давать с учетом физических возможностей конкретного человека.

▪️ Физические нагрузки — это не просто “сжигание калорий”. Это наращивание мышечной массы, а следовательно, способности организма в состоянии покоя расходовать больше энергии. Это повышение самооценки пациента. Это выделение дофамина и эндорфинов во время занятия. Это уменьшение уровня стресса, потому что во время тренировки люди думают о тренировках, а не рефлексируют и паникуют (в основном).

"Наконец, нужна поддержка и решение поведенческих проблем, приводящих к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности), клинический психолог", - отметила Супрун.

Бывает так, что изменение образа жизни не помогает, или вес возвращается, человек уже имеет последствия лишнего веса или ожирения. В таком случае требуется медикаментозное лечение ожирения. Есть несколько звеньев: влияние на ферменты, прием витаминов и гормонов, воздействие на рецепторы нейромедиаторов.

Понадобится также терапия сопутствующих состояний, как диабет 2 типа. Лекарства подбираются в рамках протокола, но для конкретного пациента и его состояния. В некоторых случаях требуется операция по уменьшению желудка.

Как предотвратить набора веса:

▪️ Берегите свое физическое и психическое здоровье. Переедание, стремление есть только сладкое или быстроеду, нежелание есть овощи, потеря аппетита — тревожные сигналы.

▪️ Ешьте простую, преимущественно растительную пищу, но не забывайте про все компоненты здорового рациона.

▪️ Избегайте перекусов и еды на ночь.

▪️ Поддерживать здоровый вес помогает здоровый кишечник. Для здоровья микробиоты кишечника не обязательно пить пробиотики — достаточно потреблять достаточно растворимых и нерастворимых пищевых волокон (клетчатки), как можно меньше потреблять алкоголя, избегать слишком жирной и сладкой пищи, пить воду в соответствии с чувства жажды.

▪️ Не делайте себе “14 дней без углеводов”, но поставьте себе цель привыкнуть к муке грубого помола и отрубей, чая и кофе без сахара, десертов на основе фруктов и орехов, а не сладостей.

▪️ Сделайте физическую активность ежедневной практикой.

▪️ Наращивайте знания о еде и ее приготовлению. Так вы сможете осознанно делать выбор, уменьшать вред, удовлетворить свои вкусы и не тратить на здоровую еду кучу денег.

▪️ Не теряйте вес резко. Это нарушает баланс гормонов, которые отвечают за аппетит и жировые запасы, и после желанного похудения вполне может наступить жор и набор веса.

▪️ Достаточно спите. Большинство людей считают, что это невозможно. Но стоит взглянуть на свой распорядок дня и поискать, где время тратится.

▪️ Людям, которые лечили ожирение, советуют фармакологическую терапию для предотвращения набора веса.

▪️ Иногда людям, прошедшим лечение ожирения, прописывают антидепрессанты.