На Закарпатье резко возросло количество пострадавших в результате отравления на свадьбе

Среди госпитализированных - девять детей.

В Закарпатской области количество госпитализированных в результате отравления на свадьбе увеличилось до 35 человек.

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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 в Береговской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 35 человек, в том числе 9 детей.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 12-13 августа в Береговской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, в том числе 8 детей.

Все госпитализированные 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане «Семейный уют» в с. Слобода Береговского района. Всего в заведении общественного питания было 190 человек.