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На Львовщине за сутки змеи покусали четырех человек

08:47, 15 августа 2019
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Вследствие укуса змей в больницу попали несколько человек / фото: huffingtonpost.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, в реанимационное отделение с диагнозом – укус змеи правого голенно-ступневого сустава, поступил житель с. Головецкое Сколевского района, 1961 года рождения.

В реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести также госпитализирована жительница с. Довжки Сколевского района, 1963 года рождения. Диагноз – укус змеи среднего пальца правой кисти рук.

Еще одна женщина 1975 года рождения, жительница с. Кривое Сколевского района, попала в больницу с укусом змеи указательного пальца правой руки. Она сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Мужчина 1959 года рождения родом из поселка Славское Сколевского района госпитализирован в больницу с укусом змеи правой голени.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, как действовать в случае, когда укусила змея.

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Теги: #Львовская областьпогода во Львове