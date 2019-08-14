Во Львове врачи удалили опухоль-монстра новорожденной девочке (видео)

Уже через несколько дней девочку выпишут домой.

Опухоль-монстра удалили во Львове новорожденной девочке. Доброкачественное образование достигало почти 50% массы тела малыша.

Крестцово-копчиковая тератома – такой диагноз случается один раз на 40 тысяч родов, говорится в сюжете ТСН.

При рождении Камила весила 3,6 кг, но почти половина ее веса была сплошная опухоль. Вместо ягодиц и поясницы, - нарост, который медики называют опухолью-монстром.

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"Занимает практически всю заднюю часть тела выше от крестцовой кости до поясничного отдела позвоночника. Она питается артериями и сосудами, которые являются магистральными и очень важными для жизни", - говорит заведующая хирургическим отделением Львовской городской детской больницы Галина Курило.

Операция длилась 2,5 часа и была рискованной, признаются врачи. Ведь такая опухоль - критическая для жизни крошечной пациентки.

Со дня операции прошло уже две недели. Камила чувствует себя хорошо, сейчас весит 2,6 кг. Девочке сняли швы. Врачи говорят, поскольку опухоль удалили, то Камила будет развиваться, как обычный ребенок. Уже через несколько дней девочку выпишут домой.

Как сообщал УНИАН, в конце марта робот-хирург провел первую операцию в Украине.