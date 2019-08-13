Вспышка кори в Киеве стала самой масштабной за годы независимости Украины

В этом году в Киеве от кори умерли двое взрослых, которые не были привиты.

В столице – самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.

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Она рассказала, что за 6 месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тыс. – взрослые. Это в три раза больше аналогичного периода 2018 года.

Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", – подчеркнула Гинзбург.

Она отметила, что ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина – результат потери коллективного иммунитета.

"Просто несколько цифр, которые поражают. В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. В 2016 – 3. В 2017 – 87. В 2018 – 3045. А за полгода 2019 – более 5000!", – рассказала Гинзбург.

Ранее сообщалось, что заболеваемость корью в Украине снова растет - больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Хмельницкой областях.