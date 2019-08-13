Вспышка кори в Киеве стала самой масштабной за годы независимости Украины
В столице – самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.
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Она рассказала, что за 6 месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тыс. – взрослые. Это в три раза больше аналогичного периода 2018 года.
Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.
"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", – подчеркнула Гинзбург.
Она отметила, что ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина – результат потери коллективного иммунитета.
"Просто несколько цифр, которые поражают. В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. В 2016 – 3. В 2017 – 87. В 2018 – 3045. А за полгода 2019 – более 5000!", – рассказала Гинзбург.
Ранее сообщалось, что заболеваемость корью в Украине снова растет - больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Хмельницкой областях.