Количество пострадавших в результате отравления в церкви в Винницкой области увеличилось

В больнице из-за отравления оказались 12 человек, в том числе трое детей.

В Винницкой области в больницу из-за отравления остаются 12 человек, в том числе трое детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов 13 августа в Ямпильской ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них трое детей), которые 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно об 11 госпитализированных.