Количество пострадавших в результате отравления в церкви в Винницкой области увеличилось
09:09, 13 августа 2019Страна
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В больнице из-за отравления оказались 12 человек, в том числе трое детей.
В Винницкой области в больнице из-за отравления остаются 12 человек / фото УНИАН
В Винницкой области в больницу из-за отравления остаются 12 человек, в том числе трое детей.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7 часов 13 августа в Ямпильской ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них трое детей), которые 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)», - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, ранее было известно об 11 госпитализированных.
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