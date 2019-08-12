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Врач объяснил, как отличить боль в почках от боли в позвоночнике

21:11, 12 августа 2019
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Иногда люди путают боль в почках и позвоночнике / фото sunny7.ua

Об этом рассказал ортопед-травматолог Александр Гомон, передает "Здоровье 24".

СимптомПочкиХребет
Боль в поясницеВсегдаВсегда
Обострение боли при кашлеВсегдаВсегда
Повышенная температура телаНе всегдаНе всегда
Боль при смене положения Не всегдаНе всегда

Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешаны, поэтому врач может провести дополнительное обследование пальпацией мышц поясницы и постукиванием по поясничной области.

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При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность, возможно отдавать в ягодицу, бедро, голень или в живот. А с наклоном влево/вправо – болевые ощущения будут увеличиваться.

А при постукивании по поясничной области можно определить, что беспокоят почки, потому что боль будет отдавать в живот.

Техника выполнения: кладем ладонь на больную, вероятно почку, а другой рукой слегка постукиваем по тыльной поверхности ладони.

"Также может быть рекомендовано дополнительное обследование в виде общего анализа мочи, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, КТ, МРТ", - объяснил ортопед-травматолог Александр Гомон.

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Теги: #врач