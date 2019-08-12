Врач объяснил, как отличить боль в почках от боли в позвоночнике
Часто заболевания почек могут сочетаться с заболеваниями позвоночника, и тут без медицинского образования не разобраться.
Об этом рассказал ортопед-травматолог Александр Гомон, передает "Здоровье 24".
|Симптом
|Почки
|Хребет
|Боль в пояснице
|Всегда
|Всегда
|Обострение боли при кашле
|Всегда
|Всегда
|Повышенная температура тела
|Не всегда
|Не всегда
|Боль при смене положения
|Не всегда
|Не всегда
Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешаны, поэтому врач может провести дополнительное обследование пальпацией мышц поясницы и постукиванием по поясничной области.
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При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность, возможно отдавать в ягодицу, бедро, голень или в живот. А с наклоном влево/вправо – болевые ощущения будут увеличиваться.
А при постукивании по поясничной области можно определить, что беспокоят почки, потому что боль будет отдавать в живот.
Техника выполнения: кладем ладонь на больную, вероятно почку, а другой рукой слегка постукиваем по тыльной поверхности ладони.
"Также может быть рекомендовано дополнительное обследование в виде общего анализа мочи, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, КТ, МРТ", - объяснил ортопед-травматолог Александр Гомон.