Врач объяснил, как отличить боль в почках от боли в позвоночнике

При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность.

Часто заболевания почек могут сочетаться с заболеваниями позвоночника, и тут без медицинского образования не разобраться.

Об этом рассказал ортопед-травматолог Александр Гомон, передает "Здоровье 24".

Симптом Почки Хребет Боль в пояснице Всегда Всегда Обострение боли при кашле Всегда Всегда Повышенная температура тела Не всегда Не всегда Боль при смене положения Не всегда Не всегда

Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешаны, поэтому врач может провести дополнительное обследование пальпацией мышц поясницы и постукиванием по поясничной области.

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При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность, возможно отдавать в ягодицу, бедро, голень или в живот. А с наклоном влево/вправо – болевые ощущения будут увеличиваться.

А при постукивании по поясничной области можно определить, что беспокоят почки, потому что боль будет отдавать в живот.

Техника выполнения: кладем ладонь на больную, вероятно почку, а другой рукой слегка постукиваем по тыльной поверхности ладони.

"Также может быть рекомендовано дополнительное обследование в виде общего анализа мочи, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, КТ, МРТ", - объяснил ортопед-травматолог Александр Гомон.