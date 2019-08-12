На Виннитчине после трапезы в церкви на больничные койки попали 11 человек

Среди пострадавших – трое детей.

В Винницкой области госпитализированы 11 человек, которые 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок Ямпольского района.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В течение 10 - 11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)», - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в городе Южный Одесской области зафиксировали пищевое отравление 9 участников детского турнира по футболу.