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Супрун объяснила, откуда берется лишний вес

13:19, 09 августа 2019
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Супрун объяснила, что влияет на наш вес / facebook.com/ulanasuprun

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Накопление жира в теле зависит от ряда причин и далеко не всегда непосредственно от нас:

1. Традиции питания в семье

Если в семье принято есть без оглядки на чувства голода и сытости, детей заставляют кушать, дома всегда есть конфеты, чай с сахаром или перекус бутербродом не считаются едой, много жарят, мало едят овощей — у ребенка формируется нездоровое представление о еде.

2. Здоровый сон

Хронический недостаток сна приводит и к “ночному дожору”, и к нарушению работы гормональной системы, контролирующей сытость и отложение жировых залежей.

3. Гормональное здоровье

На наш вес и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияет ряд гормонов: гормоны щитовидной железы, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин. Изменения веса сопровождают также менопаузу и даже вторую фазу менструального цикла. Именно поэтому в случае безостановочного набора веса при обычном рационе и образу жизни следует идти не на марафон похудения, а на осмотр эндокринолога.

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4. Генетика

Сейчас это известно: есть люди, которые генетически склонны много есть и не поправляться. А есть несколько генов, отвечающих за склонность к ожирению. Впрочем большинство случаев ожирения имеют многофакторное происхождение: сочетание действия нескольких генов и среды,  способствующей набору веса, как традиции питания в семье.

5. Психические расстройства

Это тот случай, когда упрекать человеку и призывать взять себя в руки и начать или прекратить столько есть, бесполезно. Нарушения пищевого поведения бывают при клинической депрессии (отказ от еды или переедание, смещение рациона в сторону сладкого, быстроеда или алкоголь) и тревожном расстройстве (неконтролируемое переедание, заедание стресса).

6. Сбалансированность рациона

Следует стремиться к рациону, в котором есть много разных овощей, сырых и приготовленных, фрукты и ягоды, рыба, мясо и бобовые, орехи и семечки, жиры растительного и животного происхождения, и совсем немного сладостей, алкоголя или колбасных изделий.

Любые перекосы в рационе приведут к чему-то из этого перечня: набору веса, недостатку нутриентов, потери мышечной массы.

7. Повторяющиеся ошибки в планировании питания

- кофе, например, латте - тоже калорийный;

- сладкие завтраки тоже могут способствовать набору веса;

- частые перекусы - они скорее будут портить вам аппетит, зубы и индекс массы тела.

8. Недостаток физической активности

Помните, что люди эволюционировали в условиях нехватки пищи и значительных физических нагрузок. Выживали те, кто хорошо бегал и хорошо откладывал жир. Сейчас все наоборот — мы не голодаем в прямом смысле этого слова и мало двигаемся.

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Теги: #Супрун