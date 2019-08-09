Супрун объяснила, откуда берется лишний вес

На наш вес и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияет ряд гормонов.

Прежде чем решать худеть, важно понять, откуда берется лишний вес, и, исходя из этого, формировать план похудения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Накопление жира в теле зависит от ряда причин и далеко не всегда непосредственно от нас:

1. Традиции питания в семье

Если в семье принято есть без оглядки на чувства голода и сытости, детей заставляют кушать, дома всегда есть конфеты, чай с сахаром или перекус бутербродом не считаются едой, много жарят, мало едят овощей — у ребенка формируется нездоровое представление о еде.

2. Здоровый сон

Хронический недостаток сна приводит и к “ночному дожору”, и к нарушению работы гормональной системы, контролирующей сытость и отложение жировых залежей.

3. Гормональное здоровье

На наш вес и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияет ряд гормонов: гормоны щитовидной железы, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин. Изменения веса сопровождают также менопаузу и даже вторую фазу менструального цикла. Именно поэтому в случае безостановочного набора веса при обычном рационе и образу жизни следует идти не на марафон похудения, а на осмотр эндокринолога.

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4. Генетика

Сейчас это известно: есть люди, которые генетически склонны много есть и не поправляться. А есть несколько генов, отвечающих за склонность к ожирению. Впрочем большинство случаев ожирения имеют многофакторное происхождение: сочетание действия нескольких генов и среды, способствующей набору веса, как традиции питания в семье.

5. Психические расстройства

Это тот случай, когда упрекать человеку и призывать взять себя в руки и начать или прекратить столько есть, бесполезно. Нарушения пищевого поведения бывают при клинической депрессии (отказ от еды или переедание, смещение рациона в сторону сладкого, быстроеда или алкоголь) и тревожном расстройстве (неконтролируемое переедание, заедание стресса).

6. Сбалансированность рациона

Следует стремиться к рациону, в котором есть много разных овощей, сырых и приготовленных, фрукты и ягоды, рыба, мясо и бобовые, орехи и семечки, жиры растительного и животного происхождения, и совсем немного сладостей, алкоголя или колбасных изделий.

Любые перекосы в рационе приведут к чему-то из этого перечня: набору веса, недостатку нутриентов, потери мышечной массы.

7. Повторяющиеся ошибки в планировании питания

- кофе, например, латте - тоже калорийный;

- сладкие завтраки тоже могут способствовать набору веса;

- частые перекусы - они скорее будут портить вам аппетит, зубы и индекс массы тела.

8. Недостаток физической активности

Помните, что люди эволюционировали в условиях нехватки пищи и значительных физических нагрузок. Выживали те, кто хорошо бегал и хорошо откладывал жир. Сейчас все наоборот — мы не голодаем в прямом смысле этого слова и мало двигаемся.