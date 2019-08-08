Супрун разрушила миф о раке

Рак — это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутаций или воздействия вируса.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала утверждение о том, что обиды могут быть причиной развития онкозаболеваний.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что это — цитата из брошюры, которую выдает современная лаборатория.

"Напомню вкратце, что произошло. На днях в брошюре, которую выдает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной. Она утверждает, что причина онкозаболеваний — обиды. Мол, существует такая себе "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя". Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, "перезапускають свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний", - пояснила Супрун.

Она подчеркнула, что утверждения о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак — это не психосоматическая болезнь.

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"Рак — это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутаций или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, увы, по-своему убивает. Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах", - отметила и.о. главы Минздрава.

Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:

▪️ Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников

▪️ Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности

▪️ Пол: есть гормон-зависимые типы рака

▪️ Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки

▪️ Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы либо бензопирен в среде.

▪️ Способ жизни: курение, потребление алкоголя

▪️ Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте

▪️ Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С

"Но оснований говорить о влиянии мыслей, обид на появление рака нет — исследования не обнаружили причинно-следственной связи", - подытожила Супрун.