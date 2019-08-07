Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно есть худеющим
Многих волнует вопрос, сколько раз в день нужно есть, чтобы худеть. Диетолог Альбина Комиссарова дала на него ответ на своей странице в Instagram.
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По ее словам, проводились исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что не так важно сколько раз вы едите, важно, сколько и что вы едите в течение дня.
Диетолог дала следующие рекомендации:
1. Если вы решили снижать вес, ешьте столько же раз, сколько вы ели до этого.
2. Если вдруг вы решили сделать питание дробным, то станете есть маленькими порциями, получая мало калорий. В результате - постоянный голод.
3. Если вы никогда не завтракали и вам не комфортно это, то и не надо себя заставлять, ограничьтесь стаканом воды.
4. Выбирайте вариант, который подходит вам и вписывается в ваш график и образ жизни.
5. Главное - здоровое питание и физическая активность, а не количество приёмов пищи.
Ранее диетолог Альбина Комиссарова перечислила губительные привычки, мешающие похудеть.