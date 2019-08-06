Супрун объяснила, как определить, нет ли у вас избыточного веса

Недостаток жира тоже вреден и даже опасен для жизни, подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Чтобы оценить, все ли в порядке с весом, следует опираться на индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Сам по себе вес не является достаточным ориентиром.

Здоровый индекс массы тела — соотношение веса к квадрату роста — колеблется от 18.5 до 24.9. У многих людей на самом деле здоровый вес, но они считают себя "жирными" (женщины) или "дрыщами" (мужчины) и стремятся изменить свой вес, хотя особой необходимости в этом нет, пишет и.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook.

Избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. Ожирение имеет три степени и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ меньше 18.5 - маловат.

Также Супрун привела пример, как рассчитать индекс массы тела: "вес = 68 кг, рост = 165 см (1.65 м); расчет: 68 ÷ (1.65 в квадрате)= 24.98".

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Кроме того, соотношение талии к бедрам уведомит нас об опасности висцерального ожирения – талия должна быть меньше бедер. У мужчин это соотношение должно быть 0.9 или меньше, а у женщин – 0.85 или меньше.

"Висцеральное ожирение — это существенный риск сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и эректильной дисфункции", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Да и недостаток жира вреден и даже опасен для жизни. Жировая ткань выделяет или меняет ряд гормонов. У женщин со слишком низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея — нарушение менструального цикла или его прекращение.

Также Супрун озвучила опасность ожирения: оно на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы; с увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки; ожирение часто приводит к депрессии, риску апноэ (остановки дыхания во сне), диабету 2 типа, атеросклерозу и другим сердечно-сосудистым болезням и нарушению работы почек.

Как сообщал УНИАН, ранее врач Евгений Комаровский объяснил, к каким серьезным последствиям может привести ожирение.