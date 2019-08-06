В Днепре человек умер от опасной инфекции
В Днепре зарегистрирована смерть от опаснейшего заболевания — лептоспироза.
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Об этом говорится в сообщении Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Пациент умер на прошлой неделе. "В г. Днепр за отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай заболевания лептоспирозом", - говорится в сообщении.
Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем из рода лептоспир.
Заражение людей происходит через поврежденную кожу и слизистые оболочки при купании в водоемах со стоячей водой, при употреблении сырой воды из природных водоемов, молока и мяса зараженных животных.
Переносчиками лептоспир в природе являются грызуны (крысы, мыши), а также свиньи, реже - крупный скот и собаки. Все больные лептоспирозом или с подозрением на это заболевание подлежат обязательной госпитализации в инфекционное отделение.