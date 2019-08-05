Доктор Комаровский рассказал об опасности спреев для носа (видео)

Склонным к отитам детям лучше покупать капли для носа, говорит врач.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что некоторые спреи для носа могут нести опасность для детей до года.

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Об этом он написал на своей странице в Instagram. По словам педиатра, если препарат сертифицирован для детей для года, вы можете его покупать.

"Главная проблема использования спреев у детей первого года - это то, что они могут создавать достаточно высокое давление в носовых ходах, и это провоцирует развитие отита. Коль скоро сделан спрей, в котором давление низкое и сертифицирован для детей первого года жизни, значит риска нет, хотя если у ребенка все-таки склонность к отитам, то я рекомендую капли", - подытожил Комаровский.

Как сообщал УНИАН, ранее доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией.