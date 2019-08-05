"Лучше вообще в воду не идти": врач предупредил украинцев об опасности купания в море (видео)

Если вы видите, что медузы есть, то лучше вообще в воду не идти, советует врач.

Во время купания в море контакта с медузами стоит избегать, особенно аллергикам.

Причем жалить могут не только живые, но и мертвые медузы, предупредил в эфире ObozTV кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и аллерголог Олег Назар.

Врач объяснил, что контакт человека со стрекательными клетками (с помощью которых жалят медузы) может спровоцировать абсолютно различные реакции.

"При контакте с медузами возможно развитие или крапивницы, или контактного дерматита, или даже снижение артериального давления. Вплоть до развития токсических реакций – бывает и такое", – рассказал он.

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"Угроза не на 100% смертельная, но она есть", – добавил он.

В частности, уточнил специалист, при контакте на уровне шеи или лица существует риск отека дыхательных путей.

"Поэтому, если вы видите, что медузы есть, то лучше вообще в воду не идти. А если человек склонен к аллергии и заранее не знает, произойдет ли контакт с жалящими существами – то надо заблаговременно принять таблетку любого антигистаминного препарата", – посоветовал аллерголог.

Если медуза все-таки ужалила и вызвала сильную аллергию, то медик напомнил о стандартной помощи в такой ситуации: необходимо освободить дыхательные пути и ввести пострадавшему либо раствор адреналина, либо раствор дексаметазона.

Ранее врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться. Это запрещено людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем.