Супрун напомнила об обязательных прививках, без которых ребенка могут не пустить в школу

Государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что из-за отсутствия обязательных прививок ребенка могут не пустить в учебное заведение.

Об этом Ульяна Супрун написала на странице в Facebook.

"Уже через месяц дети пойдут в школу. Сейчас у родителей будущих учеников точно немало хлопот - от выбора рюкзака до дневника. Но среди этих дел стоит не забыть также посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем", - говорится в сообщении.

По словам Супрун, речь идет о вакцинах от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. При этом, государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок.

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"Вакцины, предусмотренные Календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта", - уточнила она.

Календарь вакцинации, составленный минздравом, опубликован на официальном сайте министерства.

Супрун отметила, что индивидуальное право отказа от вакцинации нельзя противопоставлять общественному интересу и безопасности детей, которое обеспечивается коллективным иммунитетом.

"Вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет "переболев", когда имеем 100% обеспечение качественными и бесплатными вакцинами", - подытожила глава Минздрава.

Напомним, ранее Ульяна Супрун составила подборку распространенных мифов о вакцинации.