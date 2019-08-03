Сыворотки нет: в Хмельницком впервые за 10 лет женщина подхватила смертельную болезнь (видео)

Девушка была привита, поэтому ее состояние средней тяжести и противодифтерийную сыворотку ей не вводили, поскольку ее нет.

21-летняя аптекарша из Хмельницкого заболела дифтерией. Это первый случай в городе за последние десять лет.

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Девушка была привита, поэтому ее состояние средней тяжести и противодифтерийную сыворотку ей не вводили. Но этого препарата нет в украинских больницах уже несколько месяцев. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За одной из плотно закрытых дверей Хмельницкой городской инфекционной больницы находится пациентка. Ее болезнь передается воздушно-капельным путем. Но жизни аптекарши ничего не грозит, у нее уже нормальная температура, хороший аппетит и сон, потому что она привита, подчеркивают врачи. И напоминают, что взрослым вакцинироваться от дифтерии нужно каждые десять лет.

Как сообщал УНИАН, по словам врачей, на сегодня существует вероятность того, что в Украине может произойти эпидемия дифтерии.