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Диетолог развеяла миф о молочных кашах

09:24, 02 августа 2019
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Диетолог рассказала, полезно ли есть молочные каши / фото pixabay.com

Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша - это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу, рассказала диетолог Светлана Фус.

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По ее словам, молочная каша может навредить только в случае лактозной непереносимости, аллергической реакции на составляющие молока, на казеин, при аутоиммунных заболеваниях. Однако диетолог не советует употреблять молоко и молочные каши часто.

"Я бы не рекомендовала его регулярно пить и есть, но 2 раза в неделю молочная каша может присутствовать в вашем рационе. А предпочтение лучше отдать кисломолочным продуктам: кефир, йогурт, ряженка (без наполнителей), творог", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее диетолог назвала полезные и вредные продукты для завтрака.

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Теги: #молоко#диетология