У Зеленского рассказали о будущем медицинской реформы в Украине

По словам советника президента, команда "Слуги народа" не собирается отменять введенные в действие этапы медицинской реформы.

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий заявил что команда "Слуги народа" не собирается отменять введенные в действие этапы медицинской реформы.

Об этом Радуцкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ. По его словам положительные моменты медреформы оставят, однако она требует существенной доработки.

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"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами никто не собирается отменять. Мы не коммунистическая партия, чтобы что-то до основания разрушать, а потом заново строить. Никто сейчас не закроет НСЗУ, никто не отменит принцип "деньги ходят за пациентом". По уже внедренной "первичке" я не вижу больших проблем, чтобы ее сворачивать. От оплаты за услугу точно уходить не будем. Но нас есть системные вопросы, которые, мы считаем, были либо не изучены, либо не совсем так посчитаны", - заявил советник прездента.

Он заявил, что для продолжения реформы нужно провести аудит материально-технической базы для составления национальных клинических протоколов, а также найти финансирование, поскольку по приблизительным подсчетам на осуществление плана по медреформе необходимо полтора годовых бюджета страны.

"Нужно искать дополнительное финансирование, потому что сегодняшнего бюджета не хватит на реализацию реформы. Очень много нюансов. Сегодня люди, которые собираются заниматься медициной в Офисе Президента, в ВР, работают с теми, кто планирует работать в бюджентном комитете, в налоговом. Мы консультируемся с существующим сейчас Минфином, в котором очень много реально крутых специалистов", - отметил Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, в "Слуге народа" рассказали, что рассматривают кандидатуру основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность руководителя Минздрава.