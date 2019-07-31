"Возможна эпидемия": врачи дали неутешительный прогноз относительно вспышки дифтерии в Украине

При низких уровнях охвата прививками против дифтерии появляется риск возникновения большого количества случаев этой инфекции.

На сегодняшний день существует вероятность того, что в Украине может произойти эпидемия дифтерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

“На сегодняшний день накопилось большое количество лиц, неиммунных к дифтерии, что, естественно, может послужить причиной возникновения эпидемии и широкого распространения инфекции. Тем более, в мире за последние годы имеется тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев дифтерии. Если в 2017 году в мире регистрировали около 9 тыс. случаев в год, то в 2018 году это количество случаев уже составило более 18 тыс. в год”, - сказал он.

Читайте такжеЭксперты прогнозируют в Украине вспышку дифтерии (видео)

То есть, с его слов, дифтерия и ее возбудитель циркулируют среди населения, и риск попадания больного человека на территорию Украины, где большое количество неиммунных, незащищенных лиц, в том числе среди взрослых, довольно высокий.

“В плане возможной очередной кампании, которая планируется Министерством здравоохранения... вряд ли сможет обеспечить тот необходимый уровень охвата, который дал бы возможность говорить о защищенности большинства населения от возможного заболевания”, - заявил Маричев.

В свою очередь кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Наталья Кожан также отметила, что существует риск возникновения эпидемии дифтерии, как случилась эпидемия кори.

Она напомнила, что существует календарь прививок, а сегодняшняя кампания связана с тем, что есть опасения, что повторится ситуация, как с корью.

“Ситуация с дифтерией может повторится в Украине, как было в 90-х годах”, - подчеркнула Кожан.

Читайте такжеВ Украину в 2018 году вернулась опасная инфекция

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство здравоохранения Украины объявило старт кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка, поскольку эксперты-инфекционисты прогнозируют рост количества заболеваний.

Специалисты констатируют, что в Украине крайне низкий уровень вакцинации от дифтерии и столбняка. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, вакцинированы менее 70% детей, а уровень охвата прививками среди взрослых еще ниже.

Медики предупреждают, что при низких уровнях охвата прививками против дифтерии появляется риск возникновения большого количества случаев этой инфекции. В Минздраве отмечают, чтобы защитить себя и своих детей, украинцам следует немедленно проверить наличие у себя необходимого количества прививок и получить прививку, которую проводят комплексной вакциной от дифтерии и столбняка. По данным Федерального агентства министерства здравоохранения США (CDC), вакцинация на 99% предотвращает заболевание.

Вакцинироваться следует как можно скорее, поскольку эксперты-инфекционисты прогнозируют рост количества заболеваний с началом нового учебного сезона. Прививка - единственный способ защититься от дифтерии и столбняка, напоминают медики.