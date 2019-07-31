"Следите за разработками ученых": советник Зеленского ответил на обвинения Супрун

Радуцкий посоветовал Супрун следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, "а не только за своей страницей в социальной сети".

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий, которого называют будущим главой Минздрава, ответил на обвинения и.о министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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На своей странице в Facebook он посоветовал Супрун следить за разработками ученых, в том числе, связанными с особенностями лечения различных рас.

"Хочу порекомендовать госпоже Ульяне следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только за своей страницей в социальной сети. Вопрос рас, генетики и пр. в медицине – давно исследованный вопрос в мировой медицинской науке. Профессиональные украинские врачи знают об этом, а госпожа Ульяна – нет", - написал Радуцкий.

Он также отметил, что существующая стратегия реформирования системы здравоохранения выполнена лишь на 30% и необходимо разработать новый план на период 2021-2030 гг. "с учетом как просчетов госпожи Ульяны, так и положительных результатов".

Как сообщал УНИАН, Ульяна Супрун прокомментировала интервью Радуцкого, в котором он говорил о необходимости адаптации международных клинических протоколов к украинским реалиям, в том числе национальным особенностям лечения.

"...генетические различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас" — серьезно? Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких “иммунных потребностей нации”, а болезни не знают национальных или территориальных границ", - написала Супрун.