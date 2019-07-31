Как не сорвать голос и правильно голодать: Супрун дала советы новоизбранным депутатам

Также Супрун посоветовала отказаться от алкоголя и курения, и находить минутку для приседаний в кулуарах.

И. о министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов новоизбранным депутатам 9-го созыва Верховной Рады.

Все советы она опубликовала на своей странице в Facebook:

▪️ Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлеб, растительных маслах и различных источниках белка. Зато ежедневное употребление красного или процессированного мяса увеличивает риск рака.

▪️ Если вы захотите объявить протестную голодовку, не держите ее дольше, чем 2 суток. В пределах этого периода голодать полезно.

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▪️ Мойте руки. Здороваться за руку нужно с оглядкой на этикет и полезно учитывая мережування и дружеские отношения. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки надо каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед потреблением пищи.

▪️ Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает переддиабетичное состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе “Доступные лекарства”.

▪️ Вакцинируйтесь. С началом сессии следует сделать прививку от гриппа, ведь большое скопление людей — это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Каждые десять лет, начиная с 18, следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они есть в амбулаториях, и бесплатные.

▪️ Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк, а не стойте или опять сидите.

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▪️ Откажитесь от курения. Это зависимость к веществу, без которого мозг находится в состоянии упадка, рассеяности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старение кожи и болезни периферийных сосудов.

▪️ Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, являются одной из ведущих причин смертности в Украине.

▪️ Соблюдайте правила дорожного движения. Из гостиницы “Киев” можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется либо пользоваться общественным транспортом, либо автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнутым даже на заднем сидении, не отвлекаться на телефон и придерживаться правил дорожного движения.

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▪️ “Нет” каблукам. Если протокол не требует определенного типа обуви, то депутаты имеют право ходить в любой. Высокие каблуки увеличивают риск травм ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращения и работоспособности.

▪️ Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания, поиск собственного голоса, который несколько ниже, чем вы привыкли говорить. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая.

▪️ Уважайте друг друга. Не допускайте буллинга, агрессии и домогательств. Они являются угрозами на рабочем месте, создающими токсичную атмосферу. Это отражается, в конце концов, на психическом и физическом состоянии работников, и моделях поведения, принятых в обществе.

▪️ Работайте в соответствии со своими биоритмами. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы — вещь нужная, но вредная для здоровья. Хронический недостаток сна приводит к развитию тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность развития опухолей. Работайте упорно в свое рабочее время.

▪️ Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, их отменяющих — непростая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше всего память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на много задач, изучить материал и применить его, рассказать кому-нибудь, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не придумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться.

▪️ Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращена, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно переживает стресс и ощущение, что что-то теряется, а стресс отражается в теле.

▪️ Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно будет подрывать ваше здоровье, и мешать здоровому сну и физической активности. Мозг лучше всего делает что-то одно в определенный промежуток времени.

▪️ Не сгорите на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы, это не приводит к надлежащим результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе.

Как сообщал УНИАН, ранее Супрун, комментируя законопроект о дематюкации заявила: "Метко и точно примененное ругательство, описывающее наше отношение к ситуации, и не направленное оскорбить собеседника, полезно для здоровья".