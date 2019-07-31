Доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией

По словам педиатра, навредить ребенку гомеопатическими средствами очень сложно, по скольку по своей сути они являются "заряженной" водой.

Научная медицина в "заряженную" воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии.

Об этом у себя в Instagram написал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

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В то же время, он заявил, что навредить ребенку гомеопатическими средствами очень сложно, по скольку по своей сути они являются "заряженной" водой.

"Когда вы даете своему малышу гомеопатическое лекарство, вы даете ему воду. Вы не делаете ничего плохого и вредного. От воды (даже если кто-то считает, что она очень сильно заряжена) не становится хуже, гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго — до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства", - написал Комаровский.

Как сообщал УНИАН, доктор Комаровский назвал основные правила кормления болеющего ребенка.