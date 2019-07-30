Эксперты прогнозируют в Украине вспышку дифтерии (видео)

Уберечься от дифтерии поможет вакцинация. В Минздраве уверяют, что вакцина в Украине есть.

Эксперты прогнозируют в Украине вспышку дифтерии. В 2018 году зафиксировали 10 случаев дифтерии, при том что в предыдущих годах количество больных за год колебалась от 0 до 4.

Последняя вспышка дифтерии в Украине наблюдалась еще в 90-х годах прошлого века, говорится в сюжете ТСН.

Уберечься от дифтерии поможет вакцинация. В Минздраве уверяют, что вакцина в Украине есть.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Минздрав объявил старт кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка. В ведомстве отмечают, что при низких уровнях охвата прививками против дифтерии появляется риск возникновения большого количества случаев этой инфекции.

Справка УНИАН. Дифтерия - острое антропонозное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, характеризующееся поражением ротоглотки и дыхательных путей, реже кожи, с развитием фибринозного воспаления в месте проникновения возбудителя, а также токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.