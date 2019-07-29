Минздрав объявил старт кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка

При низких уровнях охвата прививками против дифтерии появляется риск возникновения большого количества случаев этой инфекции, констатирует ведомство.

Министерство здравоохранения Украины объявило старт кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка, поскольку эксперты-инфекционисты прогнозируют рост количества заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время брифинга сегодня в Киеве.

"Уровень вакцинации против дифтерии довольно низкий. Когда мы пришли в министерство был примерно 21%, сейчас он уже повысился до 65%. Но нам нужно, чтобы он был 95%. И против дифтерии должны вакцинироваться не только дети, но и взрослые... С сегодняшнего дня начинаем месяц прививок против дифтерии для взрослых", - объявила Супрун.

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Генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита отметил, что вакцинация от дифтерии проводится одновременно с вакцинацией от столбняка.

"Вакцины, которые закупает государство, отдельные для взрослых и для детей. Сейчас в Украине более 3 млн доз вакцин от дифтерии и столбняка для взрослых, которые на данный момент имеются во всех регионах, они находятся в центрах первичной медицинской помощи, а также у семейных врачей", - заявил Курпита.

Он также пояснил, что в 2018 году случаев заболевания дифтерией было 10, а за предыдущие годы, их количество колебалось от нуля до четырех.

"То есть, мы видим, что в 2018 году количество случаев заболевания именно дифтерией увеличилось. Мы видим, что увеличилось количество больных столбняком, их за 2018 год - более 30. Это уже серьезный месседж, чтобы задуматься. Во-вторых, исторически, мы всегда сравниваем ситуацию с предыдущими годами и видим, что в том случае, если происходит снижение коллективного иммунитета, а за 20 лет у нас появилось большое число людей, которые не делали ревакцинацию или прививки, то тогда после кори приходит дифтерия. Так было в 90-х годах. Сейчас международные эксперты рекомендуют Украине усилить меры, чтобы не повторилась ситуация 90-х", - добавил Курпита.

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*** Специалисты констатируют, что в Украине крайне низкий уровень вакцинации от дифтерии и столбняка. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, вакцинированы менее 70% детей, а уровень охвата прививками среди взрослых еще ниже.

При низких уровнях охвата прививками против дифтерии появляется риск возникновения большого количества случаев этой инфекции. В Минздраве отмечают, чтобы защитить себя и своих детей, украинцам следует немедленно проверить наличие у себя необходимого количества прививок и получить прививку, которую проводят комплексной вакциной от дифтерии и столбняка. По данным Федерального агентства министерства здравоохранения США (CDC), вакцинация на 99% предотвращает заболевание.

Вакцинироваться следует как можно скорее, поскольку эксперты-инфекционисты прогнозируют рост количества заболеваний с началом нового учебного сезона. Прививка - единственный способ защититься от дифтерии и столбняка, констатируют медики.

Как сообщал УНИАН, ранее Супрун разрушила мифы о вакцинации.