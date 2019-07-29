Старение кожи и онкология: врачи предупредили об опасности чрезмерного загара (видео)

Врачи советуют не загорать в обеденное время, а утренние и вечерние солнечные ванны, особенно первые, сократить до 10 минут.

В Украину вновь пришло потепление, а значит, многие отправились на пляж с целью получить "золотистую корочку".

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Однако врачи предупреждают: чрезмерный загар может привести к старению кожи и онкологическим заболеваниям, говорится в сюжете ТСН.

Врачи советуют не загорать в обеденное время, а утренние и вечерние солнечные ванны, особенно первые, сократить до 10 минут.

Если человек пользуется солнцезащитными кремами, то безопасный срок пребывания на пляже увеличивается. Однако надо помнить, лучше загорать до 10 утра или после 15.00.

Как сообщал УНИАН, ранее и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что ультрафиолет также активирует герпесвирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах.