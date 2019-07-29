Сокращает жизнь: Супрун рассказала об опасности эйджизма

Люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, чем те, которые воспринимают его положительно.

Дискриминация по возрасту - эйджизм - может стать причиной сокращения жизни пожилых людей.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Есть данные, которые указывают, что люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, чем те, которые воспринимают его положительно", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что исследования свидетельствуют, что дискриминация по возрастному признаку может отрицательно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и депрессии.

Кроме того, поддаваться эйджизму могут не только пожилые люди, но и молодежь. Наиболее распространенная форма — пренебрежительное отношение на работе, нежелание или неготовность воспринимать серьезно мнение или позицию молодого специалиста.

Как сообщал УНИАН, ранее Супрун рассказала об опасном "убийце" времени и здоровья украинцев.