Массовое отравление на предприятии в Днепре: в больнице остаются 24 человека
10:26, 29 июля 2019Страна
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Некоторые пострадавшие находятся в больнице уже больше недели.
24 человека продолжают находиться в больнице после отравления в Днепре / фото УНИАН
В больницах Днепропетровской области остаются 24 человека, которые отравились на предприятии "Миропласт".
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Некоторые пострадавшие находятся в больнице уже больше недели. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.
"По состоянию на 07.00 29 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Госпитализировать работников начали еще с субботы, 20 июля. Все они употребляли пищу, предоставленную одним частным предпринимателем.
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