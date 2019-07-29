Массовое отравление на предприятии в Днепре: в больнице остаются 24 человека

Некоторые пострадавшие находятся в больнице уже больше недели.

В больницах Днепропетровской области остаются 24 человека, которые отравились на предприятии "Миропласт".

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Некоторые пострадавшие находятся в больнице уже больше недели. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 07.00 29 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Госпитализировать работников начали еще с субботы, 20 июля. Все они употребляли пищу, предоставленную одним частным предпринимателем.