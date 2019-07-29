Доктор Комаровский назвал основные правила кормления болеющего ребенка

Прежде всего, нужно руководствоваться аппетитом ребенка.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал четыре основных правила, которых нужно придерживаться при кормлении заболевших детей.

Их он опубликовал на своей странице в Instagram.

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1. Прежде всего, нужно руководствоваться аппетитом ребенка.

2. Ни в коем случае не стоит предпринимать попытки насильственного кормления ребенка.

3. Лучше кормить ребенка чаще, но меньшими порциями.

4. Во время болезни избегать экспериментов - никаких новых продуктов не использовать.

Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский объяснил, как уберечь ребенка от жары в поездах.