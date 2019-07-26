"Чисто бизнес": доктор Комаровский опроверг миф про пользу популярной добавки
16:47, 26 июля 2019Страна
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Он также добавил, что существует риск передозировки лецитином, поскольку в процессе его расщепления в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Комаровский опроверг "огромную пользу" лецитина / фото facebook.com/komarovskiynet
Доктор Евгений Комаровский опроверг заявления о колоссальной пользе такой пищевой добавки как лецитин.
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На своей странице он ответил на вопрос подписчицы и заявил, что работ, доказывающих "огромную пользу лецитина", нет.
"В подавляющем большинстве случаев все, что пишут о его чрезмерной пользе, — это чистый бизнес. То есть бизнеса здесь намного больше, чем реальной пользы", - написал Комаровский.
Он также добавил, что существует риск передозировки лецитином, поскольку в процессе его расщепления в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский рассказал, какие опасности таит шампунь для волос.
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