С сентября в аптеках появятся лекарства со специальной маркировкой, которое поможет отличить подделку

Решением правительства также предусмотрено проведение мониторинга обращения лекарственных средств и порядок внедрения этого пилотного проекта.

Кабинет министров Украины принял решение о введении пилотного проекта относительно маркировки контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств и порядок введения этого пилотного проекта.

Соответствующее постановление от 24 июля 2019 года №653 опубликовано на правительственном портале.

Предусматривается поручить Минздраву утвердить до 10 сентября 2019 года список участников пилотного проекта, до 1 октября 2019 - перечень лекарственных средств, в отношении которых вводится маркировка контрольными (идентификационными) знаками и проводится мониторинг обращения, и Минэкономразвития обеспечить до 1 декабря 2019 года создание и функционирование единой государственной системы проведения мониторинга обращения лекарственных средств.

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В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что с сентября этого года в аптеках появятся лекарственные средства со специальной маркировкой: 2D кодом на упаковке (путем нанесения на каждую упаковку лекарственного средства двухмерного штрих-кода). Этот специальный код наносится при производстве лекарств на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. В рамках пилотного проекта могут принимать участие производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения.

«Ныне почти все иностранные препараты, которые продаются в Украине, уже имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение. Сейчас это приложение разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. Ожидается, что он станет доступным в конце года. После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве в частности, не является ли препарат фальсифицированным, просроченным или ввезенным в страну с нарушением норм», - отметили в ведомстве.

В Минздраве также подчеркнули, что такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта до продажи в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

Как сообщал УНИАН, доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам о главных признаках обмана, которые используются в "шарлатанских" лекарствах.