Массовое отравление едой на предприятии в Днепре: госпитализированы 24 человека
В Днепре массово отравились сотрудники предприятия "Миропласт". Количество госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 24 человек.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
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"По состоянию на 7 час. 26 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО «Миропласт» (были госпитализированы в течение 20-24 июля)", - отметили в ГСЧС.
Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Госпитализировать работников начали еще с субботы, 20 июля. Все они употребляли пищу, предоставленную одним частным предпринимателем.
Как сообщал УНИАН, в курортном поселке Железный порт на Херсонщине 18 отдыхающих из Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь обратились в райбольницу города Голая Пристань с пищевым отравлением.