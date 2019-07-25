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Как похудеть: диетолог назвала три простых правила

15:35, 25 июля 2019
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Диетолог советует отказаться от фаст-фуда / фото pixabay.com

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Первое, пишет она на своей странице в Instagram, отследить причины переедания, поскольку избыток килограммов объясняется именно ими. 

"Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически", – подчеркнула диетолог.

Второе правило – питаться сбалансировано и поменьше употреблять фаст-фуд, газировку и сладкое. Замените их фруктами и овощами.

Третье правило – не допускать голодания, поскольку тогда организм начинает делать запасы.

Ранее эксперты посоветовали, как похудеть без диет и упражнений.

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Теги: #похудение#диетология