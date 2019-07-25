В пансионате в Херсонской области отравились 14 детей

Пострадавшие госпитализированы в центральную больницу Скадовска.

В больницу Скадовска госпитализированы 14 детей с признаками пищевого отравления, которые отдыхали в пансионате "Буревестник" в селе Лазурное.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.н.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в курортном поселке Железный порт на Херсонщине 18 отдыхающих обратились в райбольницу города Голая Пристань с пищевым отравлением. Все пострадавшие употребляли морепродукты – вареные креветки, рапаны или мидии. Среди пациентов была 4-летний ребенок.