Эксперты рассказали украинцам, какая температура воздуха считается самой комфортной для организма
20:14, 24 июля 2019Страна
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Синоптические перепады оказывают негативное влияние на организм.
Синоптические перепады: какая температура считается наиболее комфортной для человеческого организма
Июнь самый теплый за 140 лет, июль — самый дождливый за полвека, а осень уже в августе.
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Капризная погода бьет по метеозависимым украинцам, говорится в сюжете ТСН.
Поэтому эксперты рассказали, что наиболее комфортной для человеческого организма температурой воздуха является 17-24 градуса.
Резкие синоптические перепады, говорят эксперты, негативно влияют на наш организм, провоцируя инсульты и инфаркты.
Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила миф о магнитных бурях и метеозависимости.
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