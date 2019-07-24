Эксперты рассказали украинцам, какая температура воздуха считается самой комфортной для организма

Синоптические перепады оказывают негативное влияние на организм.

Июнь самый теплый за 140 лет, июль — самый дождливый за полвека, а осень уже в августе.

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Капризная погода бьет по метеозависимым украинцам, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому эксперты рассказали, что наиболее комфортной для человеческого организма температурой воздуха является 17-24 градуса.

Резкие синоптические перепады, говорят эксперты, негативно влияют на наш организм, провоцируя инсульты и инфаркты.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила миф о магнитных бурях и метеозависимости.