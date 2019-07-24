цей матеріал доступний українською

Эксперты рассказали украинцам, какая температура воздуха считается самой комфортной для организма

20:14, 24 июля 2019
Страна
603 0

Читайте такжеЭксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Капризная погода бьет по метеозависимым украинцам, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому эксперты рассказали, что наиболее комфортной для человеческого организма температурой воздуха является 17-24 градуса.

Резкие синоптические перепады, говорят эксперты, негативно влияют на наш организм, провоцируя инсульты и инфаркты.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила миф о магнитных бурях и метеозависимости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter