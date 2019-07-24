На курорте под Херсоном 18 человек отравились морепродуктами

Все пострадавшие употребляли морепродукты – вареные креветки, рапаны или мидии.

В курортном поселке Железный порт на Херсонщине восемнадцать отдыхающих из Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь обратились в райбольницу Голой Пристани с пищевым отравлением.

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Как сообщает местный сайт «Типичный херсон», все пострадавшие употребляли морепродукты – вареные креветки, рапаны или мидии. Среди пациентов был 4-летний ребенок.

Отмечается, что врачи вовремя оказали помощь пациентам. После этого сотрудники районного управления Госпродпотребслужбы провели в Железном Порту несколько рейдов. На набережной были обнаружены несколько киосков, в которых предприниматель из села Новая Збурьевка развернула активную торговлю теми самыми морепродуктами.

Данные продукты хранились в самых обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла. У нее изъяли около шестидесяти килограммов опасной продукции.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в Ривненской области. В больницу попали 52 человека, из них 13 детей.