Диетолог составила антирейтинг фруктов для похудения

Худеть мы можем только при низком инсулине, подчеркнула специалист.

Арбуз, дыня, виноград, персики и манго - именно эти фрукты мешают сбросить вес.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила диетолог Наталья Самойленко.

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По ее словам, не нужно обращать внимание на калорийность фруктов: в этих продуктах главное — способность поднимать уровень инсулина в крови.

"Антирейтинг фруктов для похудения составляет арбуз, дыня, виноград, персики и манго. Эти фрукты будут мешать сбрасывать вес", — написала Самойленко.

"Если мы едим фрукты, которые повышают инсулин, то как бы мы не пахали в зале, бесконечные скачки инсулина в течение дня не дадут нам возможности получать желаемый результат. Худеть мы можем только при низком инсулине", — подчеркнула диетолог.

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