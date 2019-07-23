Доктор Комаровский объяснил, как уберечь ребенка от жары в поездах (видео)

Врач дал рекомендации, как можно уберечь ребенка от жары в поезде.

Для того, чтобы уберечь ребенка от перегрева в жарком поезде, нужно брать в поездку большое количество воды, термос со льдом и вентилятор.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

"На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать", – сказал доктор.

Также педиатр отметил, что в Украине до сих пор может существовать поезд, где может быть температура +30 градусов, а открыть окно нельзя, потому что, "как-только вы его откроете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует".

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями.