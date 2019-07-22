цей матеріал доступний українською

На рок-фестивале в Ривненской области 14 человек отравились шаурмой

13:03, 22 июля 2019
Страна
57 0
На Ривненщине 14 человек отравились шаурмой / фото irecommend.ru

Читайте такжеСупрун раскритиковала украинцев за пристрастие к пицце и шаурме

Как сообщается в Facebook Ривненского областного лабораторного центра, 10 человек госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской ЦРБ, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших трое детей.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, который развернул торговое место во время рок-фестиваля «Тарас Бульба» в городе Дубно.

Ранее в городе Яремче Ивано-Франковской области с пищевой токсикоинфекцией были госпитализированы девять детей из Харькова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отравление#шаурма