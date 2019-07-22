На рок-фестивале в Ривненской области 14 человек отравились шаурмой

10 человек госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской ЦРБ, среди пострадавших – трое детей.

В городе Дубно Ривненской области 14 человек обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.

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Как сообщается в Facebook Ривненского областного лабораторного центра, 10 человек госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской ЦРБ, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших трое детей.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, который развернул торговое место во время рок-фестиваля «Тарас Бульба» в городе Дубно.

Ранее в городе Яремче Ивано-Франковской области с пищевой токсикоинфекцией были госпитализированы девять детей из Харькова.