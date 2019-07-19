В Яремче девять детей из Харькова отравились в частной усадьбе

Всего медиками осмотрено 22 ребенка, 13 из которых отпущены по месту временного проживания.

В г. Яремче Ивано-Франковской области с пищевой токсикоинфекцией госпитализированы девять детей из Харькова.

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Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Отмечается, что в ночь на 18 июля и в течение этого дня в Яремчанскую ЦРБ с предварительным диагнозом - функциональное расстройство пищеварения, «пищевая токсикоинфекция», средней степени тяжести, госпитализированы 9 детей в возрасте от 7 до 13 лет, жителей Харькова, которые отдыхают в усадьбе «У Назара и Марьяны».

По данным ведомства, всего в Яремчанской ЦРБ осмотрено 22 ребенка, 13 из которых отпущены по месту временного проживания.

Специалистами проводится эпидрасследование на объекте возникновения вспышки.

Ранее в Луцке из-за отравления в пиццерии «Феличита» госпитализированы десять человек.