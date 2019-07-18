Строили 18 лет: в Луцке открыли перинатальный центр за почти 230 миллионов гривен

Медицинское учреждение состоит из акушерско-гинекологического стационара и поликлинических отделений.

В Луцке открыли Волынский областной перинатальный центр, на строительство которого из бюджетов различных уровней было выделено 228 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие коммунального предприятия «Волынский областной перинатальный центр» состоялось сегодня.

Его строительство с перерывами продолжалось 18 лет.

Как отметила и. о. главного врача учреждения Ирина Горавская, по структуре перинатальный центр состоит из акушерско-гинекологического стационара и поликлинических отделений.

«Стационарный корпус - это отделение экстрагенитальной патологии, патологии беременности, гинекологическое отделение, а также отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, анестезиологии и интенсивной терапии для женщин», - рассказала она.

По ее словам, учреждение рассчитано на 3 тысячи родов в год и 200 посещений в смену в поликлиническом отделении.

«Волынский областной перинатальный центр - это дом счастья и любви, поэтому медики сделают все возможное, чтобы он таким стал для каждой женщины, которая туда придет», - отметила Горавская.