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Строили 18 лет: в Луцке открыли перинатальный центр за почти 230 миллионов гривен

18:25, 18 июля 2019
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Строительство центра с перерывами продолжалось 18 лет / фото пресс-служба Луцкого горсовета

В Луцке открыли Волынский областной перинатальный центр, на строительство которого из бюджетов различных уровней было выделено 228 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие коммунального предприятия «Волынский областной перинатальный центр» состоялось сегодня.

Его строительство с перерывами продолжалось 18 лет.

Как отметила и. о. главного врача учреждения Ирина Горавская, по структуре перинатальный центр состоит из акушерско-гинекологического стационара и поликлинических отделений.

Заведение рассчитано на 3 тысячи родов ежегодно / фото пресс-служба Луцкого горсовета

«Стационарный корпус - это отделение экстрагенитальной патологии, патологии беременности, гинекологическое отделение, а также отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, анестезиологии и интенсивной терапии для женщин», - рассказала она.

По ее словам, учреждение рассчитано на 3 тысячи родов в год и 200 посещений в смену в поликлиническом отделении.

Центр состоит из двух отделений / фото пресс-служба Луцкого горсовета

«Волынский областной перинатальный центр - это дом счастья и любви, поэтому медики сделают все возможное, чтобы он таким стал для каждой женщины, которая туда придет», - отметила Горавская.

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Теги: #Луцк#открытие#перинатальные центры