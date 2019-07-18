В Ривненской области в больницах остаются полсотни людей, отравившихся на свадьбе
09:59, 18 июля 2019Страна
23 0
Всего кафе посетили около 100 человек.
Среди отравившихся - 13 детей / фото УНИАН
В Ривненской области в больницах продолжают находиться отравившихся на свадьбе 52 человека, из них 13 детей.
Читайте такжеВ каждом третьем детском лагере в Украине обнаружили нарушения санитарных норм
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 15-17 июля в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления были госпитализированы 64 человека (из них 14 детей), которые были на свадьбе в кафе «Гурман» в пгт Мизоч Здолбуновского района.
Всего кафе посетили около 100 человек.
По состоянию на 7.00 18 июля в лечебных учреждениях находятся 52 человека (из них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, полиция начала досудебное расследование по факту массового отравления людей на свадьбе в кафе в поселке Мизоч Здолбуновского района Ривненской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter