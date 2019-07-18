В Ривненской области в больницах остаются полсотни людей, отравившихся на свадьбе

Всего кафе посетили около 100 человек.

В Ривненской области в больницах продолжают находиться отравившихся на свадьбе 52 человека, из них 13 детей.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 15-17 июля в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления были госпитализированы 64 человека (из них 14 детей), которые были на свадьбе в кафе «Гурман» в пгт Мизоч Здолбуновского района.

Всего кафе посетили около 100 человек.

По состоянию на 7.00 18 июля в лечебных учреждениях находятся 52 человека (из них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, полиция начала досудебное расследование по факту массового отравления людей на свадьбе в кафе в поселке Мизоч Здолбуновского района Ривненской области.