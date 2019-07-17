В Украине хотят каждую больничную палату оборудовать туалетом и душевой

При этом крайне важно, чтобы новые туалеты и душевые комнаты были доступны для маломобильных групп населения.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) намерено сделать обязательным обустройство в больницах туалета и душевой в каждой палате.

Как сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в проекте новых государственных строительных норм (ГСН) относительно учреждений здравоохранения.

По его словам, к сожалению, пока реальность многих украинских больниц - ужасного серо-зелено-синего цвета стены, туалетные комнаты в коридоре на все отделение, обычно в неудовлетворительном состоянии.

«Конечно, в таких условиях лучше не будут выздоравливать. И эту «советчину» нужно менять, повышать условия для оказания услуг. Поэтому мы решили полностью обновить устаревшие нормы по проектированию учреждений здравоохранения, и один из важных вопросов - обеспеченность больничных палат туалетами и душевыми. Предложение пока такое - чтобы туалет и душевая были в каждой палате. В некоторых обычных больницах и в большинстве частных есть такие палаты. Мы же хотим сделать эту норму обязательной для всех", - написал замминистра.

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Парцхаладзе подчеркнул, что также крайне важно, чтобы новые туалеты и душевые комнаты были доступны для маломобильных групп населения - людей с инвалидностью, пациентов с послеоперационным состоянием здоровья, беременных женщин и тому подобное.

"Все требования относительно того, как надо правильно устраивать санитарные и душевые комнаты с обеспечением беспрепятственного доступа, содержатся в действующей ГСН «Инклюзивность зданий и сооружений». И в новой ГСН относительно учреждений здравоохранения должны обязательно быть ссылки на эти требования, как это правильно надо делать. Так должно быть!" - добавил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.